Modi dice que reformar Consejo de Seguridad de la ONU "ya no es opción sino un imperativo"

"El primer ministro de la India enfatizó que las instituciones de gobernanza global están muy alejadas de las realidades del siglo XXI y exhortó a IBSA a enviar un mensaje contundente de que la reforma de estas instituciones, en particular del Consejo de Seguridad de la ONU, ya no es una opción, sino un imperativo", informó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India emitido este domingo.

El pasado 8 de septiembre, el ministro indio de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, también destacó durante su intervención en la cumbre virtual del grupo BRICS la necesidad de una reforma urgente del sistema multilateral, incluida la ONU y su Consejo de Seguridad, con el fin de superar los bloqueos que han impedido alcanzar consensos en cuestiones “clave” en los últimos años.

La India ha mostrado en varias ocasiones su interés en formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes, un estatus que, actualmente, tienen Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido y que les otorga poder de veto.

Según el comunicado, Modi también subrayó durante la reunión de IBSA la importancia de una coordinación estrecha en la lucha contra el terrorismo y advirtió de que no debe haber lugar para dobles raseros en este ámbito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro destacó el papel crucial de la tecnología para garantizar un desarrollo centrado en el ser humano y propuso establecer una “Alianza de Innovación Digital de IBSA” para facilitar el intercambio de infraestructura pública digital, como UPI —el sistema de pagos unificados de India—, plataformas de salud como CoWIN, marcos de ciberseguridad e iniciativas tecnológicas lideradas por mujeres entre los tres países, indicó el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Foro de Diálogo IBSA es una plataforma trilateral fundada en 2003 que reúne a India, Brasil y Sudáfrica, tres importantes democracias y economías emergentes de Asia, Sudamérica y África.

Estos países comparten objetivos de desarrollo comunes y la diversidad de sus sociedades pluralistas, multiculturales, multiétnicas, multilingües y multirreligiosas.