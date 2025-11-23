Pakistán condena nuevo ataque de Israel en Gaza y pide intervención por el alto el fuego

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán afirmó en un comunicado este domingo que el país condena “enérgicamente” los recientes ataques israelíes en Gaza.

“Pakistán condena, en los términos más enérgicos posibles, los ataques de las fuerzas ocupantes israelíes en toda Gaza, que según los informes han provocado la muerte de varios civiles palestinos, incluidos mujeres y niños, y han dejado a muchos más heridos”, señaló el comunicado.

Funcionarios de salud de Gaza informaron que al menos 24 personas murieron y 54 resultaron heridas, incluidos niños, el sábado, cuando el ejército israelí lanzó ataques sobre la franja. Israel aseguró, sin aportar pruebas, que los ataques tenían como objetivo a combatientes de Hamás.

Los ataques se producen días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el plan de Washington para garantizar la seguridad y gobernanza de Gaza, que autoriza a una fuerza internacional de estabilización y aprueba una autoridad de transición supervisada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Islamabad agregó que los últimos ataques violan el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU y el acuerdo de paz recientemente firmado en Sharm el-Sheikh. El país subrayó que las acciones de Israel socavan los esfuerzos globales por lograr una paz y estabilidad duraderas en la región.

“El gobierno de Pakistán reitera su llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas inmediatas para poner fin a la impunidad de Israel y a las violaciones del alto el fuego, y para defender los derechos humanos y el derecho humanitario internacional”, añadió el comunicado.

Israel ha intensificado sus ataques en Gaza esta semana, poniendo en peligro el frágil alto el fuego vigente. Al menos 33 palestinos murieron entre miércoles y jueves en un período de 12 horas, en su mayoría mujeres y niños, durante los ataques del Ejército israelí.

Pakistán, que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, ha criticado repetidamente al país por su guerra en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 69.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, han muerto desde entonces en las ofensivas militares israelíes.