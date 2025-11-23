Portugal hace balance "positivo" de la COP30 pese al "contexto complejo"

La cartera de Ambiente destacó en un comunicado que, "en un ambiente marcado por retrasos, tensiones y disputas entre bastidores, la conferencia aprobó un paquete de decisiones, preservando consensos esenciales y garantizando avances".

En ese sentido, la ministra de Ambiente, Maria da Graça Carvalho, destacó en la nota que la COP30 permitió "dar pasos concretos en un contexto internacionalmente difícil" y que su país "contribuyó activamente" a que se aprobaran medidas para garantizar que el Acuerdo de París "sigue vivo, operativo y orientado al límite de 1,5 ºC".

El Ejecutivo portugués destacó algunas medidas adoptadas, como la 'decisión de Mutirão', el programa de trabajo de transición justa y el objetivo global de adaptación.

Recalcó además que Portugal concluye este encuentro con "resultados expresivos", en una edición en la que inauguraron un pabellón propio que se convirtió -aseguraron- en un "espacio central" de cooperación lusófona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esa línea, Carvalho afirmó que el pabellón se "consolidó como uno de los espacios más vivos, buscados y reconocidos de la COP30" y se convirtió después en "cuartel general" de las autoridades brasileñas tras el incendio que se registró el jueves en la cumbre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los países reunidos en la COP30 en Belém aprobaron este sábado por consenso un documento final que no contiene referencia explícita a los combustibles fósiles, mientras llama a aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global.