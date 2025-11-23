Un tribunal de los hutíes del Yemen condena a muerte a 17 acusados de espionaje

En dos sesiones celebradas el sábado, presididas por dos jueces diferentes, el tribunal condenó a los 17 hombres, todos yemeníes, a muerte por fusilamiento en un lugar público, según el periódico.

El tribunal también condenó a una mujer y a otro hombre a diez años de prisión por su presunta participación en la red de espionaje, mientras que absolvió a un acusado por falta de pruebas.

Fiscales afiliados a los hutíes han acusado a estas personas ​​de colaborar con Estados extranjeros "hostiles" al Yemen durante en el último año -concretamente Israel, Arabia Saudí, el Reino Unido y Estados Unidos- y de espiar para ellos a través de agentes de inteligencia de esos países.

Estos agentes dirigían a los condenados, les proporcionaban herramientas de comunicación cifradas, aplicaciones de rastreo de ubicación, les capacitaban en el uso de cámaras ocultas y les conectaban a programas de transmisión en directo, según informaron los fiscales ante el tribunal.

Dijeron que los acusados ​​habían enviado información sobre docenas de lugares, los líderes hutíes, sus movimientos, asuntos políticos, militares y de seguridad sensibles, incluso detalles sobre misiles, sus plataformas de lanzamiento e instalaciones de almacenamiento.

Estas acciones, según la declaración jurada de la fiscalía, "condujeron al ataque a varias instalaciones militares, de seguridad y civiles, lo que resultó en decenas de muertes y una destrucción generalizada de infraestructuras".

El 8 de noviembre, los hutíes anunciaron el desmantelamiento y varias detenciones de yemeníes pertenecientes a una red de espionaje presuntamente vinculada a una "sala de operaciones conjuntas" dirigida por la CIA, el Mosad y la Inteligencia saudí.

Según el Ministerio del Interior hutí, agentes de inteligencia saudíes suministraron a estas personas equipos de vigilancia avanzado y tras entrenarlas en Riad para recopilar y transmitir coordenadas de objetivos militares y civiles.

La cadena de televisión Al Masirah, vinculada al movimiento chií, emitió presuntas confesiones de diez yemeníes que admitieron haber recopilado información, fotografiado y filmado lugares que posteriormente fueron atacados por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en 2024 y 2025.

Estos incluían lugares en Saná, Amran y Saada, e Interior alegó que la información recopilada se utilizó en ataques que causaron la muerte de civiles, aunque no se aportaron pruebas independientes que verificaran estas afirmaciones.

Los hutíes, respaldados por Irán, han realizado una gran campaña de detenciones contra personas presuntamente vinculadas a actividades de espionaje, entre ellas trabajadores de Naciones Unidas, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra sus posiciones en represalia por sus ataques contra el Estado judío y el mar Rojo.