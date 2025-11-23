Unos 19 civiles fueron asesinados tras ataque de rebeldes ligados al EI en la RD del Congo

El presidente de la sociedad civil del territorio de Lubero, Mohindo Taufeni, dijo a EFE que el ataque tuvo lugar en la aldea de Makoko ubicada en la jefatura Baswagha, territorio de Lubero, en la provincia de Kivu del Norte.

"El ataque tuvo lugar efectivamente durante la noche del jueves al viernes, perpetrado por milicianos de las ADF, quienes asesinaron brutalmente a diecinueve civiles, algunos de los cuales fueron decapitados y otros a tiros. También quemaron casas", declaró Taufeni.

El ataque se produce después de que el mismo territorio sufriera otra incursión perpetrada por las ADF el 15 de noviembre, cuando asaltaron un centro médico de salud gestionado por la Iglesia católica en Biambwe, también en Lubero, dónde mataron a unas 28 personas, entre ellas mujeres y niños.

Ante estos hechos, la sociedad civil exigió el despliegue de una nueva fuerza especial para combatir a los atacantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El coronel Alain Kiwewa, administrador del territorio de Lubero, confirmó a EFE el ataque a la aldea, pero no ofreció más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misión de paz de la ONU en la RDC (Monusco) condenó el viernes los múltiples episodios de violencia, que se extendieron a otras siete localidades de Kivu del Norte y dejaron al menos 89 civiles muertos.

Según la Monusco, los habitantes sufrieron secuestros, saqueos de suministros médicos y la quema y destrucción de sus propiedades.

En un comunicado, la misión aseguró que trabaja en coordinación con las autoridades gubernamentales, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), socios regionales y actores locales para enfrentar a las milicias armadas.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés, con bases en Kivu del Norte y la vecina Ituri, y tienen una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques.

Las autoridades de Uganda han acusado al grupo de organizar dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos a altos funcionarios por parte de motoristas armados.

Tras esos atentados, los ejércitos de la RDC y Uganda iniciaron operaciones conjuntas en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero las acciones armadas de las milicias continúan.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Monusco.