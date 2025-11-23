Zelenski subraya que hay disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz

"Por el momento, hay comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania", señaló el mandatario en sus cuentas en Telegram y X.

"Se están llevando a cabo más trabajos para conseguir que todos los elementos sean realmente eficaces para alcanzar el objetivo principal esperado por nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a la guerra", agregó Zelenski.

El presidente ucraniano indicó que la delegación encabezada por su jefe de gabinete, Andri Yermak, trabaja en Ginebra para "poner fin a la guerra, restaurar la paz y garantizar una seguridad duradera" y ya le ha informado sobre los resultados de los primeros encuentros en la ciudad suiza.

Yermak mantuvo una primera reunión en la mañana con los asesores de seguridad de Reino Unido (Jonathan Powell), Francia (Emmanuel Bonne) y Alemania (Günter Sautter).

Se espera que la siguiente reunión, con el plan de Trump de 28 puntos sobre la mesa, se lleve a cabo en la sede de la Misión de EE.UU. ante la ONU en Ginebra, donde Rubio estará acompañado del enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y e secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Trump dio a Zelenski un plazo de apenas una semana, hasta el jueves 27 de noviembre, para aceptar su plan de paz presentado por sorpresa el jueves 20, aunque el mandatario norteamericano también ha señalado que no es la "última oferta".

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Kiev como una capitulación ante Moscú, entre ellos los que contemplan la entrega de la región oriental del Donbás a Rusia, el reconocimiento de la península de Crimea como parte de su territorio o la reducción del número de soldados ucranianos de los 900.000 actuales a 600.000.