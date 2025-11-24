Candidato Mario Rivera declina a su aspiración presidencial para los comicios en Honduras

"Hoy teniendo a Dios como testigo, al pueblo como protagonista y a la historia como el juez, anuncio que bajo mi aspiración presidencial para apoyar a Salvador Nasralla como presidente de Honduras", dijo Rivera durante el cierre de campaña de Nasralla en San Pedro Sula, norte del país.

Rivera aseguró que su respaldo a Nasralla “es limpio, honesto y transparente”, y aclaró que no busca un cargo político, sino contribuir a que Honduras “viva mejor, y lo hará con Nasralla en la presidencia”.

El ahora excandidato explicó que decidió deponer su candidatura “por el bien del país y para unir fuerzas en un momento decisivo para Honduras”, que celebrará el 30 de noviembre sus duodécimas elecciones generales desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.

Por su parte, Nasralla, comunicador y reconocido presentador deportivo, agradeció a Rivera por sumarse a su equipo y afirmó que “el pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno (hondureño) será liberal”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los principales contendientes que concentran la mayor intención de voto en Honduras son Nasralla, Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), y Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza de oposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los aspirantes a cargos de elección popular quemaron este domingo sus últimos cartuchos para pedir el voto a los ciudadanos en el cierre de la campaña electoral, previo al inicio del llamado “silencio electoral” de cinco días que culminará con los comicios.

Más de seis millones de ciudadanos, de los más de diez millones de habitantes que tiene Honduras, podrán votar el 30 de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y veinte para el Parlamento Centroamericano.