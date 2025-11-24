El Partido Comunista chino expulsa a un exalto cargo del regulador bursátil por corrupción

Según comunicados publicados por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), el principal órgano anticorrupción interno del PCCh, y por la Comisión Nacional de Supervisión, su equivalente estatal, Wang incurrió en múltiples infracciones, entre ellas abuso de poder, aceptación de sobornos y utilización de su influencia para favorecer a terceros en procesos como ofertas públicas de venta, colocaciones privadas y ascensos laborales.

La investigación concluyó que Wang "perdió sus ideales", "traicionó su misión original" y se desvió de las directrices centrales del partido.

El comunicado subraya que el exfuncionario "violó la disciplina mientras la hacía cumplir" y "quebrantó la ley mientras la aplicaba", expresiones con las que la CCDI describe como especialmente graves estos comportamientos en un cargo responsable de supervisar la integridad interna del regulador bursátil.

Wang, que también está acusado de mantener una "conducta familiar inapropiada" al no controlar a sus allegados, habría continuado aceptando beneficios ilícitos incluso después del XVIII Congreso del PCCh, celebrado en 2012, pese a las advertencias reiteradas del liderazgo central. El caso ha sido remitido a la Fiscalía para un eventual proceso penal.

La campaña anticorrupción en el sistema financiero tiene lugar después de que el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, asegurara que el país debe convertirse en una "superpotencia financiera" ante el riesgo de 'desacople' con Estados Unidos.

Wang Huimin se suma así a la lista de altos cargos del sector financiero investigados en los últimos meses.

Solo en el último año, las autoridades investigaron a decenas de altos cargos, entre ellos Yi Huiman, presidente del regulador bursátil entre 2019 y 2024, también acusado de infracciones disciplinarias, así como Xu Xianping, exviceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y Wang Jianjun, exvicepresidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores, ambos expulsados recientemente del PCCh por corrupción.

Tras su llegada al poder en 2012, Xi comenzó una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por presuntamente aceptar sobornos millonarios.

En los últimos meses, se ha extendido a sectores como el financiero, el tabacalero, el energético, el deportivo o el farmacéutico.