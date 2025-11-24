Finlandia inicia unas maniobras navales en el Báltico junto a diez países de la OTAN

Las Fuerzas Armadas finlandesas explicaron en un comunicado que estas maniobras tendrán lugar en aguas del golfo de Finlandia, del archipiélago de Turku y de la costa sur del país nórdico, así como en aguas territoriales de Estonia.
Los ejercicios navales se centrarán en la seguridad de las conexiones marítimas y las infraestructuras críticas, la defensa contra combates y asaltos anfibios en el archipiélago y en la costa y las operaciones conjuntas entre la marina y las fuerzas costeras.
Además de Finlandia, participan tropas y buques de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Francia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia, así como el Grupo Permanente de Contramedidas Antiminas de la OTAN 1 (SNMCMG1, por sus siglas en inglés).
Las maniobras, en las que también tomarán parte efectivos de las Fuerzas Aéreas finlandesas, el Comando Logístico de las Fuerzas de Defensa y la Guardia Fronteriza, incluirán además operaciones de vuelo con aviones de combate y de vigilancia marítima y helicópteros.
"'Freezing Winds 25' demuestra el compromiso de los países aliados y de Finlandia con la seguridad del mar Báltico en cualquier situación. Somos capaces de realizar operaciones conjuntas con la Alianza con rapidez y eficacia y ejercicios como este mantienen y desarrollan esas capacidades", señaló en el comunicado Marko Laaksonen, jefe de Operaciones Navales de la Armada finlandesa.
Finlandia, país vecino de Rusia, ha incrementado notablemente la frecuencia y el alcance de sus maniobras militares desde el inicio de la guerra de Ucrania y después de su ingreso en la OTAN, en 2023.