Maduro dice que "no van a poder con Venezuela" y evita hablar sobre el Cartel de los Soles

El líder chavista evitó pronunciarse sobre el Cartel de los Soles, que la Administración de Donald Trump asegura lidera Maduro junto a altos mandos del Ejército y el Gobierno de Venezuela, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Estados Unidos.

"Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria", manifestó el mandatario en su programa semanal 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal VTV, al destacar el apoyo que, aseguró, se ha levantado "en todas partes" hacia su país "frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas".

Este lunes, y tal como se tenía previsto, el Departamento de Estado confirmó la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, lo que da a la Administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde la década de 1990, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designara como grupo terrorista al Cartel de los Soles, organización que consideró "inexistente", y apuntó que la Administración de Trump reedita una "vil mentira" para justificar así una intervención, según un comunicado difundido por la Cancillería en Caracas.