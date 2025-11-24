Presidente de Ecuador destaca la bajada del índice riesgo país durante su Administración

El riesgo país es un índice que mide la confianza de los inversionistas en un país acerca de su capacidad para pagar sus deudas. Mientras más alto es, más dudas hay sobre la estabilidad económica y política de esa nación; mientras más bajo, más confianza genera en los mercados internacionales.

Igualmente, Noboa señaló que la inflación anual en noviembre de 2023 se ubicaba en el 1,93 % y en el mismo mes de este año fue del 1,24 %, mientras la pobreza pasó de un 27 % a un 24 % en el mismo lapso.

El jefe de Estado también señaló que las reservas internacionales totalizaban 5.658 millones de dólares cuando asumió el poder, mientras que este mes llegaron a 9.406 millones de dólares, en tanto que los depósitos bancarios pasaron de 44.945 millones de dólares a 58.357 millones de dólares hoy.

En su cuenta de la red social X, Noboa agregó que la desnutrición crónica infantil cayó del 20,1 % en noviembre de 2023 al 19,3 este mes.

Sobre la migración irregular en la zona del Darien, el mandatario apuntó que las cifras estaban en 57.520 personas cuando asumió el poder, número que cayó a 119, este noviembre.

Noboa subrayó que el barril de petróleo -producto del que depende gran parte de la economía del país-, estuvo en los 77,37 dólares hace dos años, frente a los 63,63 dólares de ahora.

"Así es cómo recibimos el país en noviembre de 2023 y cómo hemos logrado que esté hoy. Este es un Gobierno, un presidente, que no descansará hasta que en el país haya justicia y dignidad para todos los ecuatorianos", escribió.

Y agregó: "Este fue nuestro compromiso desde el primer día que pisamos esta oficina y lo seguirá siendo hasta el día en que les entregue el país que les prometí", finalizó Noboa, quien ha recibido duras críticas en ciertos aspectos de su gestión, especialmente, por la prolongada crisis en el sistema sanitario.

Noboa, que en noviembre de 2023 asumió en mandato para completar el periodo de Gobierno de Guillerno Lasso (2021-2025), fue reelecto en los comicios de este año para gobernar hasta 2029.