Trump espera "con ansias" la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles

"Espero con ansias la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre este asunto urgente y crucial para que podamos seguir ¡HACIENDO A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!", aseguró el mandatario estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

"A pesar de la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos de América genera, cientos de miles de millones de dólares, como resultado directo de los aranceles aplicados a otros países, aún no se ha calculado el beneficio total de estos", precisa Trump.

El presidente republicano se refiere a los "muchos compradores de bienes y productos que, para evitar pagarlos a corto plazo, se abastecen comprando mucho más inventario del que pueden utilizar", debido a la falta de una decisión judicial sobre el asunto.

"Sin embargo, -añade- esa fuerte compra de inventario se está agotando, y pronto se pagarán aranceles sobre todo lo que se aplique, sin evasión, y las cantidades a pagar a EE.UU. se dispararán, superando los niveles históricos de dólares recibidos".

Según Trump, "estos pagos batirán récords y pondrán a nuestra nación en un rumbo sin precedentes (...) este poder arancelario le brindará a Estados Unidos una seguridad nacional y una riqueza sin precedentes", reitera.

Y "quienes se oponen a nosotros sirven a intereses extranjeros hostiles que no están alineados con el éxito, la seguridad y la prosperidad de EE. UU. No les importamos en absoluto", se quejó en una clara referencia al partido demócrata y a algunos sectores judiciales que los han paralizado mientras decide la Corte Suprema.