EEUU negocia con Ucrania y Rusia en Abu Dabi un acuerdo que ponga fin a la guerra

Driscoll, cercano al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, inició conversaciones con los rusos el lunes por la noche, según indicaron al diario un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión. Las conversaciones estaban programadas para continuar este martes.

La composición de la delegación rusa no ha sido concretada por el momento y seguía sin estar claro si las tres partes en Abu Dabi se reunirían juntas o conversarían por separado.

Sin embargo, también se esperaba que Driscoll se reuniera con Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania, según indicaron al Times dos personas familiarizadas con el asunto.

La reunión en Abu Dabi se produce tras los avances del fin de semana en las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y estadounidense en Ginebra, mientras los funcionarios de ambos países intentan elaborar un texto para presentar a sus presidentes.

El martes, un miembro destacado de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz planteó la posibilidad de una reunión inminente en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para decidir los asuntos más delicados pendientes.

Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes que no había planes "por el momento" para que ambos se reunieran en persona.

Las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos se producen tras días de importantes reuniones en Kiev y Ginebra, durante las cuales Driscoll entregó a Zelenski el plan de paz de 28 puntos elaborado por la Administración Trump.

Las negociaciones en Ginebra dieron como resultado un nuevo acuerdo de paz de 19 puntos, más favorable para Kiev que el anterior.

Las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos se producen mientras Moscú continúa con sus ataques a infraestructuras energéticas y edificios residenciales contra Kiev. El de la pasada noche causó la muerte de al menos seis personas y heridas a otras 13, según funcionarios municipales.