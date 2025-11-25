Israel informa de que Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja el cuerpo de un supuesto rehén

"Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra camino a las tropas en la Franja de Gaza", recoge el comunicado del Ejército israelí.

Anteriormente, las milicias palestinas ya habían anunciado que iban a hacer llegar hoy a Israel uno de los tres últimos cuerpos que todavía permanecen en Gaza.

Las identidades de los tres rehenes fallecidos que quedan en Gaza son: el civil israelí Dror Or y el soldado israelí Ran Gvili; y un tailandés, Sudthisak Rinthalak.

Ayer, la Yihad Islámica Palestina anunció a la cadena catarí Al Jazeera que había recuperado otro cadáver en Nuseirat, en el centro de Gaza. De confirmarse su identidad, y según lo acordado, Israel tendrá que devolver después los cuerpos de 15 palestinos a modo de canje.

Esta mañana el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a las milicias palestinas de violar el acuerdo de alto el fuego en la Franja por la demora en la entrega del cuerpo, hallado ayer lunes.

"Israel exige el regreso inmediato de los tres rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza", recogía el comunicado de la Oficina de Netanyahu.