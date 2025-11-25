Israel mata a un palestino en Gaza y rescatistas hallan otros 14 cadáveres entre escombros

El ataque letal, según un comunicado del Hospital Naser, se produjo en el barrio de Bani Suheila, al este de Jan Younis, una zona ahora bajo control israelí desde que las tropas se replegaran a la denominada línea amarilla manteniendo presencia en más del 50 % del enclave palestino.

Con esta muerte, y según los últimos datos aún no actualizados del Ministerio de Sanidad, son al menos 344 los gazatíes asesinados por fuego israelí pese al alto el fuego, entre ellos unos 67 niños, de acuerdo con UNICEF.

En el centro de Gaza, por su parte, los equipos de rescate de la Defensa Civil recuperaron los cadáveres de 14 personas, incluidos de mujeres y niños, entre los escombros de una vivienda atacada durante la ofensiva bélica en el campamento de al Maghazi.

"El edificio residencial, perteneciente a la familia Abu Hamda, tenía tres plantas y quedó completamente destruido por el ataque (israelí)", detalla este organismo, que dice que los muertos fueron identificados por familiares y trasladados al departamento forense del Hospital de los Mártires de Al Aqsa para los procedimientos necesarios antes del entierro.

