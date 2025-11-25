La Bolsa de Buenos Aires cierra con un ascenso del 3,77 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA subió 3,33 %, hasta los 118.463.371,61 puntos.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de Grupo Supervielle (+8,4 %), Grupo Financiero Galicia (+6,8 %) y Sociedad Comercial del Plata (+6,6 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de IRSA (-2 %) y Aluar (-0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron un comportamiento mixto, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 656 puntos básicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 20 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.470 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.447 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 35 pesos, a 1.460 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,8 %, a 1.521,83 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 1,4 %, a 1.480,68 pesos por dólar.