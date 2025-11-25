La oposición de Meloni cree que "hay partido" de cara a las elecciones generales de 2027

"El mensaje de ayer es claro: el Gobierno no es imbatible y la partida está más que abierta de cara a las elecciones generales. Hemos tenido una victoria extraordinaria", declaró en una rueda de prensa Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (PD), la principal formación opositora en el actual Parlamento.

Italia ha celebrado el domingo y lunes elecciones en tres regiones del país, Campania y Apulia (sur) y Véneto (norte), que han vuelto a servir de pulso para los bloques de izquierda y derecha nacionales.

Las dos primeras seguirán en manos de la izquierda, gracias a una alianza entre el PD, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y otros pequeños partidos, mientras que el Véneto volverá a ser gobernada por la derecha que gobierna Italia, entre los Hermanos de Italia (HdI) de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia.

Tanto en Campania como en Apulia el PD ha sido el primer partido, con un 18,4 % y un 25,9 % de los votos, respectivamente, mientras que en Véneto ha quedado tercero tras HdI y la Liga de Salvini.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Schlein aseguró que el recuento de votos de las elecciones en 13 regiones celebradas entre 2024 y 2025 demuestra que "los bloques están casi empatados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por esa razón, abogó por que los partidos "progresistas" sigan con la estrategia de concurrir unidos, a pesar de las dificultades y las diferencias que en ocasiones han mostrado, sobre todo a la hora de acordar candidatos comunes con los populistas del M5S.

"La línea firmemente unida que hemos implementado en estos años ha dado sus frutos y ha sido premiada por los electores. Seguiremos adelante de forma convencida con esta estrategia. Desde mañana estaremos preparados para consolidar un proyecto para Italia junto a todas las fuerzas de nuestra coalición progresista", avisó.

El líder del M5S, Giuseppe Conte, ha celebrado por su parte la elección como presidente de Campania a uno de los exponentes de su partido, Roberto Fico, y ha avanzado que este resultado "da aún más fuerza" para "luchar con uñas y dientes para cambiar el país".

Enfrente, Meloni preside el que es ya el tercer Gobierno más longevo de la democracia italiana con la vista puesta en agotar la legislatura en 2027, junto a sus socios 'menores' de la Liga de Salvini y la Forza Italia de Antonio Tajani.

Los sondeos a nivel nacional sitúan a su formaicón, HdI, como la primera en intención de voto, con alrededor de un 30 %, aunque no ha logrado mantener esa posición en estas regionales.

En Véneto, feudo tradicional de la Liga, ha ganado la coalición de derechas pero la formación de Meloni ha quedado en segunda posición, detrás de la de su socio Salvini, que ha elegido el nombre del nuevo gobernador, Alberto Stefani.