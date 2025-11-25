Sánchez y Ruto buscan reforzar los lazos económicos entre España y Kenia en cumbre UE-UA

"Exploramos formas de ampliar nuestros lazos diplomáticos, con un fuerte enfoque en el comercio y la inversión. Estamos interesados en aprovechar esta asociación para apoyar a las empresas españolas que ya están activas en Kenia y animar a otras más a aprovechar las oportunidades en expansión de infraestructura, agua y riego, y generación de energía", detalló Ruto en la red social X pasada la medianoche del martes.

Por su parte, Sánchez destacó que las empresas españolas ya operan en sectores clave en el país africano y subrayó que el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Kenia, en vigor desde julio de 2024, "puede dar un nuevo impulso para generar prosperidad y atraer inversiones".

Ambos líderes participaron el lunes en la primera de las dos jornadas de la séptima cumbre entre la UE y la UA, que se celebra en Luanda, capital de Angola, donde los líderes de ambos bloques buscan reforzar su cooperación en asuntos como la seguridad, el comercio o el cambio climático.

Ruto también se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien abordó cómo fortalecer la cooperación bilateral, así como cuestiones relacionadas con la cumbre África-Francia prevista para mayo de 2026 en Nairobi, que reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales, emprendedores y representantes de la sociedad civil de ambas partes.

Asimismo, mantuvo encuentros con el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien reafirmó su compromiso de trabajar con empresas alemanas para reforzar la "sólida alianza" entre ambos países en materia de comercio, inversión, educación, energía limpia y movilidad laboral; y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con quien analizó el conflicto en Sudán.

"Coincidimos en que Sudán necesita una solución política inclusiva que involucre a todas las partes interesadas, incluidos los partidos políticos, la sociedad civil y otros actores nacionales. Una vía militar no puede lograr una paz duradera", señaló en X el mandatario keniano.

Según la Presidencia angoleña, 73 delegaciones se han desplazado al país para participar en la cumbre, entre ellas 38 encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno.