Trump asegura que está “muy cerca” un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos presentó la semana pasada un plan de cese al fuego y futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, en conflicto bélico desde febrero de 2022.
La propuesta estadounidense consta de 28 puntos.
“Lo vamos a lograr”, enfatizó Trump durante un evento en la Casa Blanca. “Creo que estamos llegando muy cerca de un acuerdo”.
Bombardeos en simultáneo
Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos “masivos” que dejaron al menos diez muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto, según AFP.
Donald Trump dio a Ucrania hasta el 27 de noviembre -fiesta estadounidense de Acción de Gracias- para responder a su propuesta, un plazo y un plan que los líderes europeos han rechazado.
Los países de la llamada Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania celebrarán este martes una nueva reunión por videoconferencia para apurar sus esfuerzos de encontrar una salida.