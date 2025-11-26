Canadá ayudará a los sectores siderúrgico y maderero afectados por los aranceles de Trump

Carney dijo en un anuncio realizado en Ottawa que Canadá limitará las importaciones de acero para impulsar la demanda de la siderurgia nacional.

Para los países que no tienen acuerdos de libre comercio con Canadá, las cuotas serán rebajadas al 20 % con respecto a las de 2024, mientras para aquellos con acuerdos, excepto México, la cifra será del 75 %.

Canadá mantiene un arancel del 25 % al acero importado de EE.UU. en respuesta al gravamen del 50 % que Washington aplica a los productos canadienses.

En los últimos meses, el Gobierno canadiense se había concentrado en negociar con EE.UU. una reducción de los aranceles al sector del acero.

Pero Trump suspendió las negociaciones a finales de octubre en represalia por la emisión en las televisiones estadounidenses de un anuncio canadiense contra los aranceles que utilizó un discurso del expresidente Ronald Reagan.

Ottawa también proporcionará al sector maderero, que se enfrenta a unos aranceles combinados de hasta el 45 %, 500 millones de dólares canadienses en préstamos (unos 356 millones de dólares estadounidenses o 307 millones de euros), para ayudar a las empresas.

Además, Ottawa subvencionará el transporte de acero y madera por vía férrea en el país para abaratar su coste.

Los analistas dijeron hoy que el anuncio de ayudas a los dos sectores señala que el Gobierno canadiense no anticipa llegar a un acuerdo comercial con EE.UU. en el corto plazo tras la ruptura de las negociaciones por parte de Washington.

Carney tiene previsto viajar el 5 de diciembre a Washington para asistir al sorteo de la FIFA para el Mundial 2026 con el propósito de encontrarse con Trump e intentar convencerlo del reinicio de las negociaciones.