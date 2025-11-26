El Kremlin cree que quienes piden destituir a Witkoff quieren abortar negociaciones de paz

"Es probable que las voces que ahora piden la destitución de Witkoff tengan como principal objetivo frenar el tímido impulso hacia el arreglo pacífico", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa local.
El secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin, añadió que "por supuesto, surgirán muchas personas que no se detendrán ante nada para perturbar este proceso".
A su vez, el Kremlin no observa "nada particularmente alarmante" en las filtraciones de la conversación telefónica en la que Witkoff llamó a Ushakov a trabajar en un plan de paz y le recomendó que Putin llamara al presidente de EE.UU., Donald Trump.
La llamada buscaba que Trump negara el suministro de misiles de crucero Tomahawk a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, según las filtraciones publicadas por la agencia Bloomberg.
A su vez, Peskov tampoco descartó la posible falsedad de las filtraciones y trató de restarle importancia.
"No exageraría la importancia destructiva de estas filtraciones", alegó.
Bloomberg publicó el martes una transcripción de la conversación mantenida el 14 de octubre entre Ushakov y Witkoff en la que éste le pidió trabajar juntos en un plan de paz para Ucrania.
Por su parte, hoy mismo, Ushakov calificó las filtraciones de "inaceptables" y se quejó de no saber cómo llevar a cabo negociaciones con socios que filtran información, por lo que sostuvo que volvería a hablar con Witkoff por teléfono para solucionar la cuestión.
El Kremlin espera la visita de Witkoff a Moscú la próxima semana, donde, como ya se acordó, será recibido por Putin.