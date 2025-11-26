El puerto de Chancay mueve el 62 % de las agroexportaciones peruanas hacia China

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó este miércoles en un comunicado que China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, concentrando el 78 % del total, seguido de México y Ecuador.

"Entre enero y septiembre de 2025, el 62 % de las agroexportaciones enviadas desde Perú a China se movilizó a través de esta infraestructura, marcando un hito en eficiencia logística y competitividad para el sector agroexportador", apuntó el Ministerio.

El 69 % de los envíos a través de Chancay, ubicado a 70 kilómetros al norte de Lima, y donde Cosco ha establecido una ruta directa con China, provino de regiones del interior del país, principalmente las norteñas La Libertad (44 %) y Lambayeque (8 %), así como la sureña Ica (7 %).

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2024, el puerto ha registrado exportaciones por 477 millones de dólares, de los cuales 446 millones de dólares corresponden al periodo entre enero y septiembre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este mismo periodo, Perú exportó bienes agropecuarios a China por 338 millones de dólares, de los cuales 210 millones salieron por Chancay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los bienes agropecuarios representan el 57 % del valor exportado a través de este puerto, principalmente arándanos, paltas (aguacates), uvas y mandarinas.

También destacan los envíos del sector pesquero (17 %), minerales (16 %) y productos químicos (9 %).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estimó que para este año, el movimiento del puerto llegue a 350.000 contenedores y en 2026 que supere los 700.000, "posicionándose como el segundo terminal con mayor actividad del país después del Callao".

La gran infraestructura, que pertenece en un 60 % a la naviera estatal china Cosco y que tiene con un 40 % como socio a la minera peruana Volcán, fue inaugurado el 14 de noviembre de 2024 con la presencia del presidente de China, Xi Jinping, y de la exmandataria peruana, Dina Boluarte (2022-2025).

"Este primer año confirma la visión con la que nació el puerto de Chancay: ser un punto de conexión estratégico entre Sudamérica y Asia, y un motor para el desarrollo sostenible del país y su gente", destacó hace dos semanas el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Gonzalo Ríos.