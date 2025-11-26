Plus Ultra estima en 2.400 los pasajeros afectados por suspensiones de vuelos a Venezuela

"Por lo pronto, son 2.400 pasajeros afectados hasta el 30 de noviembre", indicó el equipo de comunicaciones de la empresa consultada por EFE.

Plus Ultra, así como las también españolas Air Europa e Iberia, entre otras aerolíneas, han suspendido sus vuelos a Venezuela luego de la advertencia difundida por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés), en un momento en el que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de la frontera del país suramericano.

Tras el anuncio en EE.UU, la española Enaire publicó, a petición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que, hasta el próximo 1 de diciembre, se recomienda fuertemente a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR (espacio aéreo del que se encarga la torre de control) de Maiquetía, que abarca Venezuela y se extiende hasta el mar Caribe.

Esta recomendación se debe al potencial riesgo para la aviación civil por aumento de actividad militar, armas antiaéreas capaces a todas las altitudes y falta de coordinación entre las partes del conflicto, según el texto al que tuvo acceso EFE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la ola de suspensiones de itinerarios desde y hacia Caracas, principalmente, el Gobierno venezolano advirtió de que las aerolíneas que han cancelado sus vuelos en el país tienen hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este miércoles para reanudar sus operaciones, porque, en caso contrario, serán revocados sus permisos de "vuelo permanente", según informó a EFE una fuente del Ministerio de Transporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las aerolíneas venezolanas Estelar y Laser también anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Madrid hasta el 1 de diciembre, mientras que la brasileña Gol informó que mantendrá aplazado sus vuelos en el país petrolero al menos hasta este viernes.

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).