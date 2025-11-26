Trump promete que la persona que disparó a dos guardias nacionales pagará un "precio alto"

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", declaró en su red Truth Social.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Noem en la red social X.

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Un testigo explicó a la cadena de noticias local Fox 5 que se oyeron dos disparos y la gente comenzó a correr.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.