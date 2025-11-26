Una ola de optimismo impulsa la Bolsa de París hasta rozar la marca de los 8.100 puntos

Ese optimismo se vio sustentado en la posibilidad de un recorte de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el 10 de diciembre, escenario considerado creíble por la mayoría de analistas.

Además, los inversores siguen de cerca la evolución de la situación en Ucrania, pues se están llevando a cabo negociaciones, calificadas de "serias" por el Kremlin, bajo la supervisión de Estados Unidos, lo que también contribuyó a devolver el optimismo a la Bolsa de París.

El CAC-40, donde hoy se intercambiaron acciones por valor de 3.116 millones de euros, terminó la jornada en los 8.096,43 puntos.

Entre los valores que registraron ganancias también estuvieron la empresa especializada en automatización digital y gestión energética Schneider Electric (+1,59%) y el fabricante europeo Airbus (1,54%), mientras que terminaron en rojo el fabricante de licores Pernord Ricard (-3,03%), el constructor de automóviles Stellantis (-1,29%), el fabricante de coches Renault (-1,01%) y el grupo de publicidad y relaciones públicas Publicis Groupe (-1%).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy