Univision volverá a transmitirse por YouTube en EEUU tras una campaña de presión política

El convenio ocurre casi dos meses después de que YouTube TV canceló las cadenas en español de Univision el pasado 30 de septiembre, cuando se venció el contrato para la distribución de su contenido.

En respuesta, la televisora lanzó la campaña 'Do the Right Thing, Google' (Haz lo correcto, Google) para denunciar el plan "discriminatorio" de retirar Univision del paquete principal de YouTube TV y cobrar un 18 % adicional, 15 dólares más, para mantener el acceso frente a los canales básicos en inglés.

El acuerdo contempla transmitir en los planes básico y en español de YouTube TV en Estados Unidos los canales de TelevisaUnivision: Univision, UNIMÁS, TUDN, y Galavisión, además de incluir a ViX en el paquete de 'Primetime Channels', que por primera vez se ampliará a México, según un comunicado de la empresa latina.

"Nos complace haber alcanzado un acuerdo que restaura Univision a YouTube TV, garantizando que millones de hispanos puedan acceder a noticias, deportes y entretenimiento que les importa y de los que han dependido por más de 70 años", declaró Daniel Alegre, director general de TelevisaUnivision.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alegre agradeció el apoyo de políticos, legisladores y de Trump, quien consideró que el retiro de Univision del paquete de YouTube TV "es muy malo para los republicanos" en las próximas elecciones intermedias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Fueron muy amables conmigo con su especial político de mayor audiencia, y establecí un récord republicano en el voto hispano. Google, por justicia, ¡por favor, permite que Univision regrese!", urgió el mandatario el 4 de octubre en TruthSocial.

El cobro adicional a canales hispanos afectaría a cerca de 10 millones de suscriptores, según afirmó el senador Bernie Moreno, de Ohio, en una carta que envió al director general de Google, Sundar Pichai, en octubre.

La nueva alianza entre TelevisaUnivision y YouTube permitirá ahora nuevas iniciativas para llegar a una "audiencia más amplia", aseveró la televisora.

"Este acuerdo reconoce el rol esencial que nuestro contenido juega en las vidas diarias de nuestros espectadores, mientras logramos nuestra misión de reflejar la voz de los hispanos", concluyó Alegre.