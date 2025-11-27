Ascienden a 49 los muertos en Indonesia por inundaciones y corrimientos de tierra

El departamento de meteorología informó del impacto de un ciclón tropical que azota el norte de la isla, donde ya han sido evacuadas más de 6.270 familias y unas 20.000 viviendas han sufrido daños, según datos de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).

Los equipos de rescate tratan de encontrar a posibles supervivientes entre las montañas de escombros que han dejado los potentes torrentes de agua que impactaron contra algunas aldeas, mientras varios corrimientos de tierra bloquean el acceso a poblaciones.

La provincia más afectada es Sumatra Septentrional, donde han muerto 28 personas y los rescatistas tratan de localizar a 9 desaparecidos. Asimismo, se registraron 12 fallecimientos en la provincia de Sumatra Occidental y 9 fallecidos en Aceh.

El operativo también se ve afectado por problemas en las comunicaciones y el corte de suministro eléctrico, indicó BNPB.

Según las previsiones, la lluvias extremas continuarán hasta la próxima semana.

A las inundaciones, que afectan también esta semana al sur de Tailandia y el norte de Malasia, se sumó además un terremoto de magnitud 6,6 cerca en la isla de Simeulue, en el extremo oeste de Indonesia y a menos de 100 kilómetros de Sumatra.

No obstante, el sismo, que se produjo alrededor del mediodía hora local y a una profundidad de 25 kilómetros, causó solo "daños menores", apuntaron las autoridades.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

A mediados de mes, dos aludes que tuvieron lugar en la región central de la isla de Java, durante días de fuertes y prolongadas lluvias, dejaron al menos 38 fallecidos y 13 desaparecidos.