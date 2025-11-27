Brasil adjudica 13 de los 19 pequeños aeropuertos que ofreció en concesión

La otra concesión adjudicada en la subasta realizada en la bolsa de São Paulo quedó en manos de la operadora alemana Fraport, que ya gestiona en Brasil los aeropuertos de Porto Alegre y Fortaleza.

Los vencedores de la subasta, que se adjudicaron los derechos para administrar las pequeñas terminales por 30 años, se comprometieron a realizar inversiones por 700 millones de reales (unos 130,9 millones de dólares o unos 112,9 millones de euros) en la modernización de los aeropuertos.

La subasta fue promovida por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos en el marco del Proyecto AmpliAr, que busca fortalecer la aviación regional mediante la ampliación y modernización de 100 pequeños aeropuertos en todo el país, que serán ofrecidos en concesión a la iniciativa privada.

GRU Airport, controlado por el grupo brasileño de inversiones Invepar, se adjudicó las concesiones de los aeropuertos de Lençóis, Paulo Afonso, Barreirinhas, Porto Alegre do Norte, Araripina, Garanhuns, Serra Talhada, São Raimundo Nonato, Canoa Quebrada, Cacoal, Vilhena y Araguaína.

Se trata de pequeñas ciudades de bajo interés para la aviación comercial, aunque algunas cuentan con vuelos regulares y algunas con potencial turístico, como Lençóis y Canoa Quebrada, o con potencial para el transporte de cargas.

Sin competidores en la disputa por doce concesiones, GRU Airport se las adjudicó sin ofrecer ningún descuento en el valor mínimo establecido por el Gobierno.

Según las reglas de la licitación, la concesión es ofrecida al operador que se comprometa con la mayor reducción sobre las ganancias previstas en el contrato.

La subasta de la concesión por el aeropuerto de Jericoacara, en cambio, recibió tres ofertas, de las operadoras Fraport, GRU Airport y PRS Aeroportos, por lo que la concesionaria alemana tuvo que mejorar su oferta para imponerse.

Además de tener potencial turístico por sus apetecidas playas, Jericoacara es de interés estratégico para Fraport por su proximidad con el aeropuerto de Fortaleza, del que ya es gestor.

Este aeropuerto ya recibe vuelos domésticos de las aerolíneas GOL, Azul y Latam.

Seis de los 19 aeropuertos ofrecidos en concesión no generaron interés entre las operadoras privadas y continuarán bajo gestión estatal. Se trata de las terminales de las ciudades de Tarauacá, Barcelos, Itacoatiara, Parintins, Itaituba y Guanambi.