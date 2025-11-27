Corte Suprema envía a prisión hasta 2034 al expresidente Castillo

El exmandatario de 56 años fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público.

Pero el exmandatario deberá permanecer preso hasta el 21 de mayo de 2034, teniendo en cuenta que enfrentó el juicio en prisión desde hace tres años.

La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo”.

José Pedro Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites.

El líder político recibió con calma la condena acompañado de su abogado, según imágenes de televisión del poder judicial.

El tribunal destacó que “Castillo fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión al haber atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.