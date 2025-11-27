El Senado de México avala renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero

Con 74 votos a favor y 22 en contra, los senadores aprobaron la solicitud previamente enviada por Gertz Manero, la cual -apuntó el funcionario- responde a la propuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para ser embajador en un país "amigo", sin precisar cuál.

La Cámara alta decidió así que el motivo de Gertz Manero para renunciar al cargo es "una causa grave", lo que fue fuertemente cuestionado por los senadores de la oposición que votaron en contra.

Según la Constitución mexicana, el fiscal general solo puede renunciar por una “causa grave”, como violaciones graves a la ley o inhabilitación física o mental.

No obstante, el Senado -de mayoría oficialista- aprobó la solicitud de Gertz Manero e inició el procedimiento correspondiente para elegir a su remplazo, que comienza con la emisión de una convocatoria pública para elegir al próximo fiscal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Versiones señalan como posibles sustitutos de Gertz Manero a Ernestina Godoy, actual consejera jurídica del Ejecutivo, y al exministro (exmagistrado) Arturo Zaldívar, actual coordinador general de Política y Gobierno de Sheinbaum.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la misiva enviada este día al Senado tras una jornada de especulaciones, Gertz Manero, no obstante, no menciona la palabra "renuncia" sino que pide al Senado iniciar al proceso para la ratificación de su nombramiento con el que le "ha honrado la presidenta" y para "así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano".

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.