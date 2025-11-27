Johnny Depp lleva a Tokio su caótico arte en el debut internacional de 'A bunch of stuff'

"Dibujar, crear, pintar... han sido una parte enorme de mi vida. Pero pintaba estos cuadros y luego los guardaba en un garaje para que nadie los viera", explicó este jueves Depp durante la presentación de la muestra a la prensa, un día antes de su apertura al público en el NEWoMan Takanawa del barrio capitalino de Minato.

En su primera visita a Japón en ocho años, el actor subrayó el carácter personal de la exposición, que combina pinturas, retratos, escritos y objetos de su día a día recopilados durante más de tres décadas, y que podrán visitarse hasta el 6 de mayo de 2026.

"Crear es una necesidad constante que tengo; si no, siento que mi cerebro explotaría", describió el actor, quien admitió que durante muchos años se puso ciertos "límites" que le impidieron seguir creando, algo que ahora considera un "grave error".

La muestra es un recorrido por la mente del artista donde pueden verse retratos de personas que ha conocido, lugares en los que ha estado o, simplemente, "caprichos extraños" que surgen en su cabeza cuando tiene tiempo libre y muchos pensamientos, relató.

Tras cruzar un pasillo de cortinas rojas, la exposición se organiza como una sucesión de capítulos que mezclan lo cotidiano con el expresionismo y surrealismo de sus obras, donde Depp reúne algunas de las piezas más representativas de su carrera, entre ellas lienzos dedicados a sus hijos y a personajes imaginarios.

También destacan colecciones como 'Death by confetti’ (Muerte por confeti), una serie donde el artista plasma la mezcla de celebración y asfixia por la fama, y la atención de Hollywood; o su colección en honor a la actriz Hedy Lamarr, donde Depp presenta frases escritas a modo de grafiti sobre la intérprete: "Borrada por el mismo mundo que la convirtió en estrella", se lee en algunas de esas obras.

Una segunda sala, teñida de azul, reúne objetos de lo más diverso colgados del techo. Plumas, postales y notas escritas en hojas de libretas de hotel tendidos sobre el espacio para rendir homenaje al propio título de la exposición: un montón de cosas.

Latas vacías, pinceles, calaveras, una lámpara en un zapato de madera o lienzos pintados son algunos de los objetos que decoran los diferentes espacios de la muestra, que quieren recrear el espacio personal del artista con muebles de su propia casa.

En el centro de la exposición se encuentra la 'Black Box', un corto de trece minutos reproducido en 360 grados que muestra pinturas del actor acompañadas de música y con su propia voz como narrador, donde recuerda su infancia nómada, su impulso creativo y comparte momentos que han definido su vida artística.

"He sido más personas que la mayoría de la gente. La pregunta es, ¿hay algo que pueda ofrecer?", dice en voz en 'off'.

'A bunch of stuff' es una exposición personal a la vez que caótica que pretende saciar esa "liberación" que Depp siente al crear sus obras y que ha decidido exhibir en la capital japonesa, un lugar "mundialmente reconocido por sus siglos de arte", expresó el actor, que manifestó "un honor absoluto" por estar en ella.