Oxfam dice que eliminación del impuesto a las grandes fortunas en Bolivia es un retroceso

"Liberar del pago de impuestos al grupo más rico mientras se evalúan ajustes en el gasto social y contracción de la inversión pública es una señal de prioridades equivocadas y de sostener privilegios", señaló la organización en un comunicado.

Oxfam alertó que con la eliminación del IGF el Ejecutivo "prioriza el alivio fiscal de un grupo muy pequeño de personas", cuando en Bolivia es necesario "reforzar la movilización de recursos para sostener servicios esenciales y garantizar derechos de toda la población".

La organización explicó que con los 240 millones de bolivianos (unos 34,4 millones de dólares) que se recaudan anualmente con ese impuesto, el Estado podría "multiplicar" los recursos para las políticas públicas de igualdad de género, violencia contra la mujer y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a esas tareas.

"En un momento en que la desigualdad alcanza niveles sin precedentes, es fundamental que quienes concentran mayores patrimonios contribuyan proporcionalmente más al bienestar colectivo", señaló.

Asimismo, la ONG indicó que los impuestos a la riqueza "son una herramienta probada y respaldada internacionalmente" que además forma parte de una agenda "para reducir las desigualdades".

También mencionó que dichos tributos, en vez de ahuyentar la inversión privada, "contribuyen a equilibrar sistemas tributarios excesivamente concentrados en el consumo y permiten financiar bienes públicos que benefician a toda la sociedad".

El Gobierno boliviano anunció el martes la supresión de cuatro impuestos que considera que desincentivaron la inversión privada y ocasionaron la salida de capitales nacionales e internacionales hacia otros países, entre ellos el IGF.

En esa ocasión, el presidente Paz mencionó que el impuesto a las grandes fortunas creado durante la gestión de Luis Arce (2020-2025) "ahuyentó más de 2.000 millones de dólares que se invertían en Bolivia" y que "se fueron a países como Paraguay".

Este jueves, el mandatario reiteró que el IGF tuvo un efecto negativo en la economía y que "hay que eliminar" las medidas similares que desincentiven la inversión en Bolivia.

El impuesto a las grandes fortunas, creado en diciembre de 2020, se aplica a quienes tienen patrimonios mayores a los 4,3 millones de dólares, con un carácter anual y confidencial y tributos variables con alícuotas de 1,4; 1,9 y 2,4 %, según el patrimonio.

Los últimos datos oficiales ofrecidos en octubre por el Gobierno de Arce muestran que la recaudación por ese impuesto llegó a 957,5 millones de bolivianos (unos 137,5 millones de dólares) en sus cinco años de vigencia.

Oxfam enfatizó que el 1 % más rico del mundo "captura casi dos tercios de la nueva riqueza en el mundo", mientras que "el 99 % restante de la población comparte solo un tercio", y alertó que esa desigualdad se "reproduce" de diferente forma en los países.

La entidad también recordó que en Bolivia la población aporta con el 16 % como consumidores y con el mismo nivel cuando son profesionales libres, a lo que se suman los trabajadores asalariados que tributan el 13 % de sus ingresos.