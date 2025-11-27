Petro no acepta la sanción a su campaña por violar los topes de financiación

Así lo manifestó Petro en su cuenta de X, en la que defendió que luego de tres años de "investigación de la oposición (que es) mayoría en el CNE y no encontraron un peso" del narcotráfico.

Según Petro, esa forma de proceder es la "doble moral de la oposición", de la que dijo controla el CNE.

El pleno del CNE determinó, con seis votos a favor y tres en contra, que la campaña excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos.

En ese contexto, Petro aseguró hoy: "Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos".

En este caso, el CNE impuso multas al gerente de campaña de Petro y actual presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).

Roa, al igual que la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aydée Mogollón, deberán pagar solidariamente una multa superior a 5.900 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).

Por su parte, Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) fueron sancionados "de manera individual y con una multa equivalente a 583 millones" de pesos (unos 155.000 dólares).

La colectividad del mandatario fue sancionada "porque permitió el ingreso de aportes económicos con destino a la campaña presidencial de fuentes prohibidas" y la UP "porque no auditó adecuadamente el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas, al no haber verificado de manera diligente y cuidadosa el volumen, origen y destino de los recursos administrados en las campañas presidenciales".

Las irregularidades en la campaña de Petro se denunciaron en febrero de 2023 mediante una queja anónima, lo que llevó al CNE a abrir la investigación y a presentar cargos.

La investigación del CNE, a cargo de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, concluyó que la campaña no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos (unos 995.000 dólares).

Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, violó también "el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos" (unos 442.000 dólares).