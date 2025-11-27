Zelenski felicita a Trump y Melania por Acción de Gracias

Kiev, 27 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este jueves al pueblo estadounidense y a su presidente y su primera dama, Donald y Melania Trump, con motivo del Día de Acción de Gracias, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo de Washington y expresó su esperanza en poder avanzar en las negociaciones de paz que impulsa la Casa Blanca.