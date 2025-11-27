Zelenski felicita a Trump y Melania por Acción de Gracias

“Estamos muy contentos de que nuestra relación sea constructiva y esperamos más progresos positivos en la diplomacia, para terminar finalmente para siempre la guerra de Rusia contra nuestro pueblo”, escribió Zelenski.
El presidente ucraniano dijo que su país aprecia un apoyo estadounidense “que ha salvado muchas vidas” y ayuda a los ucranianos a “defender su independencia cada día”.
“Esperamos sinceramente que una paz digna y garantías de seguridad sea nuestro logro conjunto”, cerró Zelenski su mensaje.