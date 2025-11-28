Air France anula 35 vuelos en Francia por los problemas informáticos de Airbus

La aerolínea indicó que una decena de esos vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos parisienses, después de que el fabricante aeronáutico alertara de las disfunciones que podían afectar a sus aviones de la familia A320, la más vendida.

La anulación de vuelos continuará este sábado, indicó Air France, que señaló que todos los pasajeros afectados serán avisados con antelación.

A última hora de la tarde Airbus indicó que ha detectado problemas en los sistemas de control de sus aviones A320, que pueden afectar a más de la mitad de los 12.000 aparatos de esa familia de un solo pasillo.

Estos fueron detectados a raíz de un incidente que tuvo lugar el pasado 30 de octubre en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, en Nueva Jersey, que tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Floria, tras perder altura de forma brusca.

Un portavoz del fabricante indicó a EFE que el 85 % de los aviones afectados solo deberán ser sometidos a un cambio informático que apenas afectaría a su funcionamiento. El resto necesitarían un mantenimiento más profundo, indicó.

Airbus señaló, además, que ha contactado con todas las aerolíneas para informar de la consecuencias de este incidente y que trabaja en estrecha colaboración con ellas y con sus proveedores para minimizar las consecuencias del mismo.

Sin embargo, son muchas las compañías que han anunciado anulación de vuelos.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó en su cuenta de X que "unos 6.000 aviones van a ser inmovilizados de forma preventiva en las próximas horas o en los próximos días".

Airbus reconoció que el incidente del vuelo de JetBlue puso de manifiesto que "la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo", lo que obligará a labores de mantenimiento que "provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes".