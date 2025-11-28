Ascienden a 174 los muertos por las inundaciones en Indonesia

En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) explicó que solo en Sumatra del Norte se han registrado 116 decesos y 42 desaparecidos, a lo que se suman 35 muertos en Aceh (extremo norte de la isla) y 23 en la provincia de Sumatra Occidental.

En estas dos regiones también buscan a 37 personas reportadas como desaparecidas.

Hasta ahora, las autoridades y los equipos de rescate han completado la evacuación de casi 13.000 familias en estas tres provincias, donde hoy continuaron las lluvias pero con una intensidad menor que en los días previos.

Sin embargo, el acceso a varias zonas sigue restringido debido al colapso de varios puentes, que terminaron arrastrados por las corrientes de agua, y a los deslizamientos de tierra que bloquean algunas carreteras que vertebran la región.

Los equipos de emergencia han movilizado barcas y helicópteros para los trabajos de búsqueda y rescate y el transporte de alimentos y bienes de primera necesidad.

Además, el operativo también se ve afectado por problemas en las comunicaciones y el corte de suministro eléctrico, indicó BNPB.

El oeste de Indonesia se está viendo afectado en los últimos días por un fuerte temporal de lluvias que también ha provocado decenas de muertes en el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

A mediados de mes, dos aludes que tuvieron lugar en la región central de la isla de Java, durante días de fuertes y prolongadas lluvias, dejaron al menos 38 fallecidos y 13 desaparecidos.