Aumentan a 56 los muertos por las lluvias que continúan en Sri Lanka

Según las autoridades insulares, 21 personas siguen desaparecidas y las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por las lluvias siguen causando estragos en veinte distritos de Sri Lanka.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC) informó que 40.000 personas se han visto afectadas por las lluvias, con 4.000 alojadas en refugios temporales.

Según las autoridades esrilanquesas, 700 viviendas han resultado dañadas y cuatro de ellas han resultado completamente destruidas.

El subdirector de medios del DMC, Janake Hadunpathiraja, informó a los medios que en algunas zonas de la isla las precipitaciones superaron los 400 milímetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Matale, en el centro de Sri Lanka, se registraron hasta 540 milímetros de agua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hadunpathiraja instó a la gente que vive en las zonas bajas próximas a cauces de ríos a abandonar sus casas y evacuar a lugares más seguros.

Las escuelas y oficinas gubernamentales permanecerán cerradas este viernes en Sri Lanka, y el tráfico de trenes se ha suspendido.

El Departamento de Meteorología de este país advirtió que, debido a la influencia del sistema meteorológico en desarrollo, se esperan vientos muy fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en las zonas marítimas que rodean a la isla, lo que podría causar condiciones muy adversas, por lo que instó a comunidades navales y pesqueras a evitar navegar en la zona.

El Departamento de Meteorología de Sri Lanka contabiliza los daños materiales y humanos en la isla desde el pasado 17 de noviembre, cuando empezaron a intensificarse las lluvias en la isla. Los expertos identifican el fenómeno como la tormenta ciclónica 'Ditwah'.

Sri Lanka se ve afectada cada año por las lluvias monzónicas, especialmente entre mayo y junio. En mayo de 2016, las precipitaciones dejaron casi un centenar de muertos en el país.