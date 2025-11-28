Bolsa de São Paulo bate nueva marca con la ayuda de Vale

En la semana, la plaza paulista acumuló una apreciación del 2,7 %, con solo la jornada del jueves en negativo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,31 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,334 reales para la compra y 3,335 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En los cinco días la moneda brasileña se apreció 1,2 %.

En una segunda jornada de baja liquidez tras el festivo de Acción de Gracias en EE. UU., los operadores se animaron con la gigante minera Vale, que la víspera aprobó la distribución de dividendos por valor de 15.300 millones de reales (2.886 millones de dólares o 2.467 millones de euros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las acciones ordinarias de Vale se apreciaron un 1,66 % este viernes y estuvieron entre las más negociadas del día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese grupo fue encabezado por las acciones preferenciales de Petrobras, que, al contrario de la minera, retrocedieron tras el anuncio de la estatal de ajustar su plan quinquenal de negocios.

La modificación incluye una pequeña reducción de las inversiones, el aplazamiento de algunos proyectos y medidas para reducir los gastos, a fin de adaptar su plan a los bajos precios del crudo.

Si los papeles de Petrobras no se hubieran desvalorizado un 1,82 %, la subida del Ibovespa habría sido mayor, pues la estatal es otro peso pesado de la bolsa paulista.

Las mayores ganancias del día fueron para las acciones ordinarias de la compañía de servicios en internet Locaweb (+4,3 %) y las iguales del Grupo Natura de cosméticos y productos de belleza, que se apreciaron un 3,78 %.

En el lado opuesto, las mayores pérdidas fueron nuevamente para los títulos ordinarios de la compañía de planes odontológicos Hapvida (-6,0 %) y los del grupo de confecciones Azzas 2154 (-6,06 %).

El volumen negociado este viernes fue de 24.995 millones de reales (4.716 millones de dólares o 4.044 millones de euros) en más de 4,09 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.