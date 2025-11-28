El Congreso de Perú aprueba el presupuesto del 2026 alineado en seguridad y elecciones

En una larga sesión del pleno, el Parlamento aprobó con 100 votos a favor, 12 en contra y una abstención la ley de presupuesto público para el 2026 que asciende a 257.562 millones de soles (76.780 millones de dólares), unos 5.000 millones (1.500 millones de dólares) más que en el presupuesto del 2025.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó que el presupuesto nacional haya sido aprobado en unas circunstancias "extremadamente difíciles" por el clima de polarización política y la ola de crimen organizado en el país.

Añadió que el presupuesto fue elaborado por el gobierno de la destituida expresidenta Dina Boluarte, pero que contó con el compromiso político del Parlamento para ser aprobado bajo las directivas del nuevo gobierno transitorio de José Jerí con el fin de que pueda servir como "eslabón para la estabilidad política y el futuro desarrollo del país".

Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que el cumplimiento de las metas fiscales ha permitido alinear la propuesta de presupuesto a los objetivos del gobierno sobre seguridad ciudadana y "el año electoral que necesita los recursos para tener unas elecciones transparentes", en alusión a los comicios presidenciales y legislativos del 2026.

Jerí ha dedicado las primeras semanas de su gestión, que empezó el 10 de octubre pasado, al combate del crimen organizado y, por ese motivo, declaró en emergencia a las ciudades de Lima y Callao para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el control del orden interno.

Además, Jerí entregará la presidencia el 28 de julio del próximo año al ganador de las elecciones que se celebrarán en abril y con una muy probable segunda vuelta en junio.