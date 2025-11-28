El petróleo Brent baja un 0,22 %, hasta los 63,20 dólares

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,14 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en comparación al cierre de la última sesión, cuando finalizó en 63,34 dólares por barril.

El crudo europeo finalizó a la baja la última sesión operativa de noviembre, tras la jornada festiva de Acción de Gracias en Estados Unidos, mientras los operadores aguardaban a la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) para conocer la posición de la alianza con respecto a su política de producción.

El Brent se desplomó a principios de semana, ante las informaciones que sugerían un posible acuerdo cercano de paz entre Ucrania y Rusia impulsado por Estados Unidos que podría suponer un levantamiento de las sanciones al crudo de Moscú, pero logró recuperar terreno y estabilizarse mientras las negociaciones prosiguen su curso.

El Brent cierra noviembre con pérdidas del 2,60 % -o 1,69 dólares-.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los analistas de Saxo Bank dijeron en una nota este viernes que tanto el Brent como el Petróleo de Texas (WTI) se encaminaban a "su peor racha de pérdidas mensuales desde 2023", tras acumular cuatro caídas mensuales consecutivas, lastrados por "el aumento de la oferta de productores tanto fuera como, cada vez más, dentro de la OPEP+".