Kallas ve en la resolución del Consejo de Seguridad una "oportunidad" para la paz en Gaza

Kallas participó en el décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) que se celebra este viernes en Barcelona, donde se refirió a la resolución aprobada a mediados de mes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, basada en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, que establece una Fuerza de Seguridad Internacional para Gaza hasta 2027.

En su intervención, en la que se refirió a este asunto de forma breve, la jefa de la diplomacia europea dijo que en esta solución debe quedar garantizada la seguridad y la estabilidad de la región.

Asimismo, destacó cómo la invasión rusa de Ucrania también tiene efectos en la región euromediterránea, ya que el ejército ruso probó sus tácticas militares primero en Siria -aseguró-, e identificó áreas de mejora entre los países que conforman la UpM en materias como el transporte y el comercio.

Por su parte el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, que ejerce de anfitrión de los representantes de los 43 Estados miembros de este foro euromediterráneo, fue el primero en tomar la palabra durante la reunión, en la que abogó explícitamente por la solución de los dos Estados.

Albares defendió que una paz justa y duradera en Oriente Próximo solo será posible si se implementa la solución de los dos Estados, un proceso en el que debe estar presente la Autoridad Palestina, defendió, a la vez que pidió poner fin al sufrimiento de los palestinos.

El viceprimer ministro de Jordania, Ayman Safadi, arremetió contra la "cultura de impunidad" de Israel, país al que acusó de negarse a reconocer el derecho internacional.

Advirtió de que no optar por la solución de los dos Estados equivale a aceptar que se instaure un "apartheid" contra los palestinos: "No podemos seguir haciendo como si nada", añadió.

Tanto el representante jordano como Kallas y Albares celebraron que en la reunión de este viernes vuelva a estar presente también un representante de Siria y el ministro español y Safadi mostraron su apoyo al Líbano, reivindicando el jordano que "Israel debe retirarse del territorio libanés".

En la inauguración de este foro también han intervenido la comisaria europea del Mediterráneo, Dubravka Šuica, y el secretario general de la UPM, Nasser Kamel.