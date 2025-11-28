Orbán le dice a Putin que la seguridad energética de Hungría depende de suministros rusos

"La base de la seguridad energética de Hungría reside en el suministro estable de recursos energéticos rusos, pasados, presentes y futuros", dijo el jefe del Gobierno húngaro.
Insistió en que Budapest valora "enormemente la estabilidad y la previsibilidad del suministro energético ruso".
"Hungría está interesada en mantener un diálogo energético con su país", aseguró Orbán al jefe de Kremlin, y añadió: "Creo que, dado el clima político actual, hemos hecho un gran esfuerzo por desarrollar la cooperación entre nuestros pueblos. Y espero sinceramente que hagamos mucho más".
El primer ministro húngaro subrayó que su país "padece el impacto del conflicto ucraniano y sufre importantes pérdidas económicas".
"La cooperación económica se ve obstaculizada por la acciones bélicas, y esto es válido tanto para Europa como para nosotros", resumió.
En la reunión participan los ministros de Exteriores de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, que suministra a Budapest petróleo y gas a precios por debajo del mercado.