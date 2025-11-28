Presidente del Comité Olímpico Paraguayo acepta postulación a alcalde de Asunción

Pérez fue proclamado como precandidato en un acto que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el actual alcalde de la capital, Luis Bello.

"“Yo me siendo muy cómodo en medio de todos ustedes, me siento arropado y con la confianza de pelear por esta candidatura", dijo Pérez, según la edición digital del diario La Nación.

También destacó que se siente capaz "de cambiar la cara de Asunción”.

Latorre consideró que la trayectoria de Pérez "no tiene una mancha de corrupción" y destacó que es un postulante con 25 años de afiliación al Partido Colorado, en alusión a las críticas en sentido de que no tiene relación con los dirigentes y las bases de esa formación.

Bajo la administración de Pérez, que es dirigente del COP desde 2011, Paraguay celebró los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y consiguió que Asunción fuera elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031, en lugar de las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói.

Hace unos días, Pérez anunció que en diciembre buscaría la reelección en el COP hasta 2030 y que, al margen de la situación de su postulación, quería también ser parte de la organización de los Panamericanos 2031.

Antes de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre de 2026, los partidos, movimientos políticos y concertaciones deberán celebrar, el 7 de junio del próximo año, unas votaciones internas simultáneas de las que saldrán los candidatos para los comicios locales.