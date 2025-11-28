Tinubu aprueba un grupo de trabajo con EE.UU. para afrontar la inseguridad de Nigeria

La composición del grupo, anunciada a última hora del jueves por la Presidencia nigeriana en la red social X, forma parte de los acuerdos alcanzados durante el reciente viaje de una delegación de alto nivel a Washington, donde ambos países acordaron fortalecer su cooperación en materia de seguridad.

Ese viaje tuvo lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara al Ejecutivo nigeriano de ser "cómplice" de "asesinatos selectivos de cristianos" y amenazara con una posible intervención militar.

Tras la visita, según informó el Gobierno nigeriano, la Administración estadounidense expresó su disposición a proporcionar un mayor apoyo en materia de inteligencia, agilizar la tramitación de solicitudes de equipamiento de defensa y estudiar la posible provisión de material militar excedente.

La parte nigeriana de este grupo conjunto estará encabezada por el asesor de seguridad nacional, Mallam Nuhu Ribadu, y contará con un equipo de "múltiples partes interesadas" integrado por altos funcionarios de organismos gubernamentales relevantes, según la Presidencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que se agravó a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, varios estados del centro y noroeste del país padecen ataques constantes de "bandidos", término utilizado para describir a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates y cuyos integrantes son calificados en ocasiones de "terroristas" por las autoridades.

En las últimas semanas, Nigeria ha vivido una nueva ola de secuestros, como el de los 303 alumnos y doce profesores de una escuela en el estado de Níger (centro-oeste); el de 38 feligreses en Kwara (oeste), liberados el domingo por la noche; o el de 24 niñas raptadas en un internado de Kebbi (noroeste), que también recuperaron la libertad esta semana.