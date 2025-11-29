Compañías turcas prevén escasa incidencia por incidente informático de Airbus

"Después de que Airbus emitiera ayer una nota de alerta, los 8 aviones del tipo A320 en nuestra flota se evalúan en este marco y volverán a prestar servicio una vez terminadas las tareas adecuadas", escribió Yahya Üstün, jefe de Comunicaciones de Turkish Airlines en la red X.

"Todas nuestras operaciones continúan de forma segura y sin interrupciones", agregó Üstün.

De los 440 aviones de la compañía de bandera turca, el 60 % son de Airbus, pero todos, salvo 8, son modelos distintos al A320, según revistas especializadas turcas.

Pegasus, por su parte, ha anunciado igualmente operaciones de mantenimiento acorde a la nota de Airbus, prometiendo trabajar "para que afecte lo menos posible a las operaciones y los clientes", pero pidiendo a los pasajeros "estar atentos a retrasos y cancelaciones".

No ha revelado el número de aparatos afectados, pero según la web oficial de la compañía, en su flota de 112 aviones, casi todos de la marca Airbus, hay 46 modelos A320.

La web del aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul, desde el que Pegasus opera prácticamente todos sus vuelos, no mostraba este sábado retrasos llamativos en los vuelos de esta compañía, y solo dos cancelaciones, ambos en vuelos nacionales.