Detienen al presunto feminicida de una joven de 21 años en Bolivia

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, indicó que la causa de la muerte fue una “asfixia mecánica” y que el principal sospechoso, también de 21 años, está aprehendido y a la espera de comparecer ante un juez.

La investigación estableció que la pareja discutió la madrugada del viernes, momento en el que el hombre “asfixió a su enamorada” y luego trasladó el cuerpo en un costal hasta un taxi. Posteriormente abordó otro vehículo hacia el municipio rural de Pucarani, donde enterró a la víctima.

La alerta fue emitida por una persona que vio al hombre cavar una zanja en un terreno baldío y, al sospechar, informó a las autoridades comunales, que a su vez notificaron a la Policía.

Este caso se suma al feminicidio de una adolescente de 13 años que fue abusada y asesinada por su agresor, quien admitió el delito y recibió una condena de 30 años de prisión, la máxima pena en Bolivia.

El martes, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25-N), cientos de mujeres se movilizaron para exigir respuestas ante los constantes feminicidios y para demandar que no se modifique la Ley 348, vigente desde 2013, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.

La Ley 348 reconoce dieciséis delitos y contempla para el feminicidio una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Datos del Ministerio Público, actualizados al 24 de noviembre, registran 71 feminicidios en lo que va del año.Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, basadas en información oficial de la Policía y la Fiscalía, señalan que entre 2013 y el 6 de noviembre de este año hubo 1.226 feminicidios en el país.

Asimismo, advierten que las cifras oficiales “representan solo una parte de la realidad”, pues el subregistro sigue siendo un obstáculo para dimensionar la magnitud total de la violencia de género en Bolivia.

Entre enero y noviembre, las denuncias más frecuentes en la Fiscalía corresponden a violencia familiar, con 30.120 casos; violación, con 2.660; y abuso sexual, con 2.914.