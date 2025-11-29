EE.UU. busca una mayor supervisión en la aprobación de vacunas, tras vincularlas a muertes

Prasad aseveró que una investigación de la FDA determinó que “al menos diez” de las 96 muertes infantiles notificadas entre 2021 y 2024 estaban “relacionadas” con la vacunación contra la covid-19, según el documento citado por The New York Times.
Sin embargo, en el extenso memorando Prasad no proporcionaba detalles de los niños fallecidos, como la edad o posibles condiciones de salud que hayan acelerado su muerte.
El funcionario tampoco explicó cómo se determinó el vínculo entre la vacuna y las muertes.
Prasad también omitió revelar si las vacunas implicadas pertenecían a uno o varios fabricantes.
El funcionario dijo que propondría una serie de nuevas medidas de supervisión y revisión de las vacunas, tras asegurar en el memorando que las cifras de muertes podrían ser más elevadas, de acuerdo a información citada por NBC, que también tuvo acceso al documento interno enviado este viernes.
"Por primera vez, la FDA de EE.UU. reconocerá que las vacunas contra la COVID-19 han matado a niños estadounidenses", escribió Prasad en el memorando tras advertir que la información “es una revelación trascendental”.
Prasad fue elegido en mayo pasado para dirigir su Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, la división que supervisa las vacunas y los medicamentos biológicos.
El funcionario, un médico hematólogo-oncólogo especialista en el tratamiento de cánceres de la sangre, ha sido un crítico acérrimo de la respuesta del gobierno estadounidense a la pandemia.
Prasad está alineado con la visión del secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., que recientemente instruyó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a modificar su página web para vincular la vacunación con los casos de autismo, alineándose con su ideología antivacunas de largo recorrido.