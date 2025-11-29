El canciller de Panamá desmiente una publicación de Bukele sobre un incidente estudiantil

Martínez-Acha se refirió a una publicación de Bukele en la red social X en la que el gobernante salvadoreño habla de la importancia de la disciplina y el respeto entre maestros y alumnos al comentar un video difundido por la cuenta Alerta Mundial que muestra una pelea en una escuela bajo el título "Dos estudiantes agreden a la profesora de inglés en una escuela de Panamá".

"Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina", opinó Bukele en su cuenta de X.

El canciller panameño responde en X a Bukele que le agradece "su interés en los valores educativos y en la formación" de los jóvenes panameños, que es "un compromiso que Panamá también comparte", y le aclaró que el incidente citado "no involucró en ningún momento a un docente".

El acto "aislado y bochornoso protagonizado por tres estudiantes (...) está siendo atendido por el equipo especializado del Ministerio de Educación de Panamá", afirmó Martínez-Acha.

"Justamente porque compartimos la convicción de que la disciplina, el respeto y la formación en valores son esenciales para el futuro de nuestros países, consideramos fundamental que las opiniones públicas se basen en información verificada", expresó el canciller.

Panamá "seguirá trabajando con responsabilidad para encauzar situaciones como esta y fortalecer la educación de nuestros jóvenes, al tiempo que confiamos en que nuestras naciones amigas continuarán apoyándose mutuamente desde la verdad y el respeto", concluyó Martínez-Acha.