Israel mata a dos hermanos adolescentes en el sur de Gaza, pese al alto el fuego

Según confirmó a EFE una fuente del Hospital del Naser, los fallecidos fueron identificados como Fadi Tamer Abu Asi y su hermano Jumaa, de 15 y 17 años.

La ciudad de Bani Suheila se encuentra en el 54 % de la Franja de Gaza aún controlada por Israel, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen abriendo fuego casi a diario contra palestinos que dicen se acercan demasiado.

La zona al oeste de las tropas, donde todavía hay milicianos de Hamás y donde han sido hacinados los más de dos millones de gazatíes, ya ha sido aludida por algún ministro israelí como la "antigua Gaza", frente a la "nueva Gaza" ahora bajo su dominio.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 354 personas han muerto, según los últimos datos de Sanidad gazatí, mientras que cerca de 900 palestinos han sido heridos.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.