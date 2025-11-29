Kim Jong-un promete a sus fuerzas aéreas nuevos activos y "una nueva e importante función"

Kim hizo estas declaraciones durante un acto celebrado el viernes en el aeropuerto de Kalma, a unos 200 kilómetros al este de Pionyang, con motivo del 80 aniversario de la fundación del cuerpo aéreo del Ejército norcoreano, de acuerdo a la agencia de noticias KCNA, que no ofreció detalles específicos sobre los activos.

"La Fuerza Aérea debe repeler y controlar resueltamente todo tipo de actos de espionaje y posibles provocaciones militares de los enemigos para invadir el espacio aéreo soberano de la RPDC con una abrumadora fuerza espiritual y espíritu ofensivo", dijo Kim en comentarios citados por el medio.

Kim acudió al evento acompañado de su hija, Jue-ae, que caminó a su mano derecha, ataviada con una indumentaria y un abrigo de cuero similares a los de su progenitor, al que ya iguala en altura, y se enfundó unas gafas de sol para presenciar una exhibición aérea, como puede observarse en las fotografías oficiales difundidas.

Es la primera aparición pública de la joven desde que acompañara a su padre a China a principios de septiembre para asistir al desfile militar en Pekín por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Juntos felicitaron a los pilotos de los aviones de combate, entre ellos dos mujeres, identificadas como An Ok-gyong y Son Ju-hyang, "camaradas orgullosas que representan a las mujeres del país", dijo el líder, quien estrechó la mano de todos y participó en una sesión fotográfica con el 59 Grupo de Vuelo 'Héroe Kil Yong-jo' del Segundo Ala Aérea de las Fuerzas Aéreas norcoreanas.

Después, asistieron a una actuación musical y a un banquete.

Corea del Norte ha impulsado este año la modernización de sus fuerzas armadas coincidiendo con el 80 aniversario de su creación, entre ellas las aéreas, que el pasado mayo protagonizaron su primer ejercicio aire-aire con fuego real, y en marzo presentaron un nuevo sistema de alerta temprana y control aéreo.